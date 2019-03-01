Куда пойти 8 марта в Киеве: афиша мероприятий

Куда пойти в Киеве на 8 марта? В Международный женский день каждой девушке хочется почувствовать себя особенной. Редакция STB.UA специально для вас подобрала интересные события в Киеве на 8 марта. Как разнообразить свой досуг в прекрасный весенний день — читайте в материале.

Концерт «Друга ріка»

Группа «Друга ріка» готовит большой музыкальный концерт к 8 марта. Сердцееды украинской сцены приглашают на выступление всех поклонников и, конечно, прекрасных женщин. Музыканты обещают порадовать фанатов главными хитами своего творчества.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киевский дворец спорта, площадь Спортивная, 1

Стоимость: от 290 грн

Фестиваль китайских фонарей

Хотите сделать праздник 8 марта романтичным? Проведите его в кругу самых близких людей и посетите вместе Фестиваль китайских фонарей. На территории Спивочего поля установлено около 30 тематических инсталляций. Здесь приятная атмосфера и множество крутых развлечений. На 8 марта посетители имеют возможность увидеть традиционную культурную программу Китая.

Когда: 8 марта, 17:00

Где: Спивоче поле

Стоимость: от 120 грн

Марш женщин

В Международный женский день возле Памятника Княгине Ольге пройдет Марш женщин. Традиция борьбы за права женщин в разных странах мира становится всё более популярной. Здесь соберутся желающие с целью усилить голос женщин и их значение в обществе. Организаторы уверяют, что 8 марта — идеальный день, чтобы показать, как женщины не боятся говорить о своих правах.

Когда: 8 марта, 12:00

Где: сбор возле Памятника Княгине Ольге

Мегашоу «Black and White»

Любите экстрим и фееричные шоу? Предлагаем вам на 8 марта посетить уникальный вид искусства — современный цирк, который приехал из Германии с программой «Black and White». Нестандартное инновационное зрелище удивит вас захватывающими трюками и феноменальными спецэффектами. Масштаб шоу приведет в восторг даже самых требовательных зрителей. И уже 8 марта украинская публика оценит невероятное выступление, сорвав овации по всему миру.

Когда: 8 марта, 18:00

Где: Национальный цирк Украины

Стоимость: от 150 грн

Musical stories of Love

Всех женщин ждет незабываемый подарок в канун праздника 8 марта. В Международный женский день известный композитор Павел Игнатьев презентует новую программу, где солировать будет известная певица Катико Пурцеладзе. Их концерт — это романтические композиции и лучшие мировые джазовые произведения. Талантливая игра на фортепиано, проникновенный голос девушки подарят вам на 8 марта фантастическую атмосферу праздника.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Дом Архитектора

Стоимость: от 200 грн

Зимова країна на ВДНГ

Концерт под открытым небом, фотозоны и разнообразные угощения – такой будет программа 8 марта в «Зимовій країні на ВДНГ». Хоть и зима закончилась, но в Киеве открыт парк, где можно кататься на катке под открытым небом. На протяжении всего дня гостей ждут всевозможные сюрпризы, конкурсы, развлечения, а также большая праздничная ярмарка.

Когда: 8 марта

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: вход на территорию парка бесплатный

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