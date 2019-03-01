Переводить часы на летнее время в 2019 году нужно в последнее воскресенье марта. Актриса масштабного сериала «Крепостная» Инна Рощина рассказала, как на нее влияет переход на летнее время. Какого числа следует перевести стрелки часов вперед и как избежать стресса, узнайте в нашем материале.

Скоро состоится переход на летнее время. Перевести стрелки на один час вперед в Украине нужно в последнее воскресенье марта. А это значит, что спать мы будем на час меньше. Итак, в 2019 году не забудьте перейти на летнее время в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра.

Известно, что резкое изменение режима плохо влияет на организм человека. Поэтому в первые дни после перевода стрелок часов вы можете почувствовать усталость, повышение давления и головную боль. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого есть заболевания сердца.

При переходе на летнее время в 2019 году также возможно снижение иммунитета и нарушение сна. В такие дни ученые рекомендуют больше отдыхать, чтобы ваше физическое и психологическое состояние полностью адаптировалось к резким изменениям.

Следуя советам ниже, дискомфорт от перевода часов на летнее время в 2019 году будет минимальным:

Ложитесь спать на 15 минут раньше, чем вы привыкли. Перед сном обязательно проветривайте комнату. Принимайте контрастный душ. Следите за своим питанием: употребляйте только здоровую и питательную пищу. Ужинайте легкими продуктами. Ешьте не позднее чем за два часа перед сном. Постарайтесь уменьшить стресс и избегайте нагрузок. Чаще гуляйте на свежем воздухе в компании людей, которые поднимут вам настроение.

Инна Рощина, звезда костюмированной мелодрамы «Крепостная», рассказала, как на нее влияет перевод часов на летнее время. Также молодая актриса поделилась рецептом от усталости:

«По профессии я — актриса, поэтому веду очень активный образ жизни. Вечером у меня представления, а утром — длинная дорога к съемочной площадке и изнуряющие съемки. Все это требует умения быстро мобилизовать внутренние ресурсы. В силу специфики творческой работы у меня часто меняется график. Поэтому я легко переношу перевод часов в Украине. А тем, кто страдает от перехода на летнее время, советую активно заниматься спортом».

Не забудьте перейти на летнее время и прислушайтесь к нашим советам!

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