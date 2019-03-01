KAZKA отмечают 2 года с момента выхода первого сингла «Свята»

Участники Нацотбора на Евровидение-2019 и шоу «Х-Фактор»-8 группа KAZKA отмечают круглую дату выхода композиции «Свята». Читайте подробности.

Больше по теме: Группа KAZKA: топ-5 лучших песен

Группа KAZKA покорила своим творчеством не только украинского слушателя, но и горячо любима за рубежом. Музыканты уже давно определили для себя одну сверхзадачу: презентацию украинской культуры миру. Сегодня исполняется два года с момента выхода первой песни «Свята».

«У нас праздник! Ровно два года прошло с момента, когда мы выпустили в мир наш первый сингл «Свята». Для нас это не просто заметная дата, а момент, с которого все началось. Помню, что в тот день впервые за долгое время вышло солнце. Это был знак!», — делятся с поклонниками KAZKA.

Больше по теме: KAZKA – «APART»: песня для Нацотбора-2019

Смотрите видеоклип KAZKA на песню «Свята» прямо сейчас:

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ