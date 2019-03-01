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KAZKA отмечают 2 года с момента выхода первого сингла «Свята»

01.03.2019

Участники  Нацотбора на Евровидение-2019 и шоу «Х-Фактор»-8 группа KAZKA отмечают круглую дату выхода композиции «Свята».  Читайте подробности. 

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KAZKA отмечают 2 года с момента выхода первого сингла Свята

Группа KAZKA покорила своим творчеством не только украинского слушателя, но и горячо любима за рубежом. Музыканты уже давно определили для себя одну сверхзадачу: презентацию украинской культуры миру. Сегодня исполняется два года с момента выхода первой песни «Свята».

«У нас праздник! Ровно два года прошло с момента, когда мы выпустили в мир наш первый сингл «Свята». Для нас это не просто заметная дата, а момент, с которого все началось. Помню, что в тот день впервые за долгое время вышло солнце. Это был знак!», — делятся с поклонниками KAZKA. 

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Смотрите видеоклип KAZKA на песню «Свята» прямо сейчас: 

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