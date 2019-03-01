Вчера, 28 февраля, в 7 серии сериала «Крепостная» упоминали известную украинскую писательницу Марко Вовчок. После эфира поисковая система Google обнаружила множество запросов по поводу этой легендарной личности. Какая героиня «Крепостной» любит читать произведения Марка Вовчка? Узнайте в материале.

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Марко Вовчок — одна из самых известных писательниц Украины. Ее произведения популярны не только сегодня, но и в 19 веке. Героиня сериала «Крепостная» оказалась любителем творчества публицистки.

Прекрасная барышня Натали Дорошенко спрятала любовную записку от Григория Червинского в книгу «Народні оповідання» Марка Вовчка. Девушка позже призналась своему отцу, что очень любит произведения украинской писательницы.

Марко Вовчок написала двенадцать рассказов о жизни украинского крестьянства, которые вошли в этот сборник. Повествования были направлены против крепостного права. Они стали новым литературным явлением в украинской прозе 19 века.

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Хочется отметить, что в 2016 году Google даже сделал Doodle в честь дня рождения писательницы Марко Вовчок, а мы написали кратко ее биографию.

Чего ждать в следующих сериях сериала «Крепостная», смотрите в анонсах на сайте телеканала СТБ!

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