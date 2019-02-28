Выходные в марте 2019 года в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Сколько будет выходных дней в марте 2019 года в Украине? В этом месяце нас ожидает только один официальный праздник. Редакция телеканала STB.UA приготовила список, сколько именно дней будут отдыхать украинцы. А судья проекта «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала о своих планах на выходные в марте 2019 года и какой подарок хотела бы получить в Международный женский день.

Праздничный выходной в марте 2019 года будет только один – 8-го числа, в Международный женский день. В связи с этим украинцы будут отдыхать с 8 по 10 марта. Приятным бонусом станет день недели первого весеннего праздника – пятница.

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Всего в марте 2019 года будет 11 выходных дней: праздник 8 марта, субботы и воскресенья. Соответственно, рабочих дней в марте будет 20.

Татьяна Литвинова с особой нежностью относится к Международному женскому дню. Когда ей было восемь лет, папа впервые принес цветы не только маме, но и ей. Татьяна поделилась комментарием, что бы хотела получить на 8 Марта и как планирует провести этот день.

«В этом году хочу много весенних цветов, желательно в горшках, чтобы пересадить в свой сад и долго-долго ими любоваться. Эта зима кажется бесконечно долгой, и не верится, что она закончится! Планирую в обнимку с любимым мужем и в окружении цветов улыбаться весь день. Уверена, что так и будет!» – рассказала Татьяна Литвинова.

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