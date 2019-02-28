Не успели все отойти от того, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019, как в свет вышла новость о том, что участие страны в международном конкурсе в 2020 году тоже под вопросом. Такой исход возможен в случае победы представителя от РФ. Подробнее читайте в материале.

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Стало известно, что Украина может отказаться от конкурса и в следующем году – это может произойти в случае победы представителя от Российской Федерации. Об это на брифинге сообщил председатель НОТУ Зураб Алсания. По его словам, это очевидное решение, ведь даже во время чемпионата по футболу, который проходил в РФ, в Украине была под запретом трансляция события.

Также Зураб Алсания добавил, что на украинском Нацотборе-2019 почти у всех финалистов были какие-то творческие связи с РФ.

К слову, в этом году от России поедет певец Сергей Лазарев. У артиста это уже вторая попатка выиграть Евровидение. В 2016 году он занял третье место, уступив первенство Джамале и Дами Им из Австралии.

Напоминаем, в этом году Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.

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