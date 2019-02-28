UA: Перший сообщил, что договор для представителя на Евровидение не так уж и страшен. Он не является новшеством и заключается ежегодно. Условия договоренности предусмотрены и основаны на правилах владельца конкурса – Европейского вещательного союза. Подробнее о требованиях «Суспільного» к представителю на Евровидение читайте в материале.

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Общественный вещатель получает много вопросов по содержанию договора с участником. Все потому, что MARUV отказалась от участия в Евровидении-2019 из-за условий. Известно, что большинство пунктов соглашения основаны на правилах организатора международного конкурса. Национальная общественная телерадиокомпания Украины не устанавливает правила конкурса самостоятельно. На официальной странице UA: Перший сообщил, что сам договор не является новшеством, такие договоренности заключаются ежегодно. Что касается обнародования документа, то это невозможно, из-за его полной конфиденциальности. Он не может быть предоставлен всем участникам Нацотбора потому, что право с ним ознакомиться есть только у победителя.

Однако из-за ситуации, сложившейся с MARUV, и вопросов, которые в большом количестве поступают в последнее время, «Суспільне» приняло решение опубликовать и прокомментировать отдельные пункты договора. Речь идет об условиях, касающихся непосредственно обязанностей участника.

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любые высказывания, жесты и другие действия, не предусмотренные сценарием.

В разъяснении под пунктом указано, что это прежде всего телевизионный проект, который смотрят миллионы людей. Планирование выступлений должно быть очень подробным. Организаторы шоу требуют сценарий номера каждого исполнителя, чтобы спланировать съемки, работу режиссеров и других специалистов. Чтобы на время прямого эфира не возникло никаких проблем и была обеспечена красивая телевизионная картинка.

По словам «Суспільного», высказывания MARUV о запрете шпагата является лишь эмоциональной трактовкой стандартного требования. Ей просто нужно было предварительно согласовать содержание номера, план выступления и движения на сцене. Это нормальная практика, на таких условиях вступают все артисты Евровидения: «Именно этот пункт позволяет зрителям наслаждаться качественным шоу мирового уровня, а не смотреть соревнования случайных импровизаций в прямом эфире».

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Участвовать в репетициях, съемках, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

Действительно, большинство зрителей следят за международным конкурсом только во время полуфиналов и финала, однако есть и другие мероприятия. Например, пресс-конференция после первой репетиции, церемония красной дорожки. Участие в мероприятиях является обязательным и нужно не только организаторам, но и самому участнику. Это возможность привлечь внимание и поддержку новой аудитории.

Не проводить пресс-конференции и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования.

Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины.

Не гастролировать на территории РФ в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения.

Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении.

Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсную песню и права на материалы, используемые в связи с Евровидением.

В случае нарушения договора участник обязан оплатить штраф в размере 2 миллионов гривен или возместить причиненный ущерб: «Мы осознаем, что правила, невыполнение которых не предусматривает никаких санкций, обычно не работают, поэтому условие штрафа необходимо, чтобы участник не нарушал условий договора».

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