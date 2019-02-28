Тест: Насколько хорошо вы знаете 7 и 8 серии мелодрамы «Крепостная»?
28.02.2019
«Крепостная» расскажет невероятную историю борьбы за любовь. Судьба свела крепостную Катерину и дворянина Алексея Косача. Смогут ли влюбленные быть вместе вопреки всем запретам? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет сериала.
С помощью интересного теста узнайте, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.