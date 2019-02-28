1 марта в 13:28 на телеканале СТБ смотрите культовый фильм режиссера Роберта Лукетича «Голая правда». Учтите, что фильм 16+ и не рекомендуется к просмотру с детьми. Что ждать от комедийной мелодрамы – узнайте в материале.

Уже завтра, 1 марта, вы сможете посмотреть фильм «Голая правда» на СТБ в 13:28. Ведь это первый день весны и если погода не радует, нужно поднимать себе настроение другими способами. Просмотром интересного фильма о любви, например.

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О чем фильм «Голая правда»

Сюжет фильма «Голая правда» кому-то может показаться простым и незамысловатым, но он точно не оставит вас равнодушным. История об отношениях, где заметно сильное различие в характерах и статусах всегда интересовала зрителей…

Главного героя фильма зовут Майк и он телеведущий скандального шоу под названием «Голая правда». Его ассистентка Эбби раньше занимала его место и вела эту же передачу с экранов телевизоров, но после того как рейтинги упали ее заменили на Майка. Конечно, из-за таких обстоятельств они ненавидят друг друга с самого начала.

Что интересно, у Майка очень твердая позиция по поводу отношений. Они ему просто не нужны. Все, что интресует телеведущего – секс с разными девушками и море веселья.

Эбби же полная его противоположность. Она верит в настоящую и искреннею любовь и ждет своего принца, который будет носить ее на руках. Конечно, оба даже не рассматривают друг друга в качестве партнера, но в какой-то момент все кардинально меняется…

Почему Майк обратил внимание на Эбби, и будет ли это настоящая любовь смотрите уже 1 марта в 13:28 на телеканале СТБ.

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