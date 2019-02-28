Какой макияж будет в моде в 2019 году? Это вопрос точно интересует многих женщин. Тренды макияжа с каждым сезоном меняются, а на замену старым приходят новые бьюти-тенденции. Ведущая Даша Трегубова рассказала о главных трендах макияжа 2019 года, с которыми вы несомненно будете выглядеть безупречно на каждой вечеринке. Какой же макияж будет актуален в 2019 году? Узнайте в материале!

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На пике популярности в 2019 году будет макияж, который оставался актуальным несколько сезонов подряд. Но все же визажисты предлагают выражать по-новому свою индивидуальность с помощью косметики.

Модный макияж 2019 года

1. Асимметричный макияж

Любительницы стрелок могут экспериментировать с мейкапом и главное — не бояться его испортить. В 2019 году актуальным станет асимметричный макияж — mix and match. Чтобы добавить в образ экстравагантности, достаточно нарисовать разные стрелки с четкой границей. Также можно использовать очень яркие тени для век, но обязательно разных цветов.

2. Белые тени в макияже

У белых теней много преимуществ. Например, с их помощью можно не только увеличить, но и менять разрез и форму глаз. Для визуального увеличения нанесите тени в уголок глаза. Используйте различные оттенки белого цвета. Яркие тени несомненно придадут шарм вашему образу.

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В макияже 2019 визажисты предлагают использовать тени вместо хайлайтера. Нанесение белого оттенка на область скул или на контур верхней губы освежит мейкап.

3. Черные стрелки

Классические стрелки — лучший вариант для любого мероприятия. Они подходят практически каждой девушке. Черные стрелки на все веко сделают ваш образ максимально стильным.

Матовые, тонкие и широкие, длинные и короткие — совсем не имеет значения. В 2019 году не бойтесь экспериментировать с макияжем. Выражайте свою индивидуальность с помощью бессменной классики и главной тенденции — черных стрелок.

4. Тотальный нюд

Макияж в стиле нюд остается актуальным в 2019 году. Максимально естественный мейкап освежит лицо и подчеркнет ваши достоинства. Для натурального макияжа используйте коричневые или розовые тени, прозрачный блеск для губ, скульпторы пастельного цвета для легкого румянца на лице.

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5. Естественные брови

Четкие и темные брови остались в прошлом. На смену пришли естественные, неокрашенные и даже высветленные брови. Натуральный цвет и форма — лучший способ подчеркнуть свою индивидуальность.

6. Сочные губы

Среди тенденций макияжа яркие помады остаются гарантом вашей привлекательности. Не секрет, что девушки с красивыми губами обращают на себя внимание многих мужчин.

Красная помада и черные стрелки — тандем идеального макияжа в 2019 году. Красные оттенки на губах никогда не выйдут из моды. А такой макияж освежит образ и сделает его более сексуальным.

Для любительниц модного естественного макияжа предлагаем использовать розовый оттенок помад. Для любительниц нежных луков подойдут все оттенки нюдового цвета на губах.

Смело экспериментируйте с макияжем в 2019 году. Дополняйте свои образы главными тенденциями и вы будете выглядеть стильно!

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