Куриная запеканка или куриное филе в яично-сырной заливке — простое и очень вкусное блюдо. Яично-сырная заливка делает курочку и картофель нежными и сочными. Это блюдо подойдет для полноценного обеда или ужина. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Ингредиенты:

Филе куриное — 2 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Картофель — 4 шт.

Яйцо куриное — 3 шт.

Сыр плавленый — 3 шт.

Сметана — 0,5 стак.

Соль, перец и зелень — по вкусу

Приготовление:

Возьмите форму для запекания и смажьте растительным маслом. Нарежьте картофель кружочками и застелите дно формы. Посолите и поперчите. Порежьте лук полукольцами и выкладывайте поверх картофеля. Куриное филе, нарезанное кусочками выложите поверх лука. Добавьте приправы по вкусу. Смешайте сметану, плавленный сыр и яйца до однородной массы. Вылейте полученную заливку поверх куриного филе, равномерно распределяя по поверхности. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте до золотистой корочки. Украсьте зеленью по вкусу.

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Приятного аппетита!

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