Куриная запеканка: рецепт от «Страва честі»
28.02.2019
Куриная запеканка или куриное филе в яично-сырной заливке — простое и очень вкусное блюдо. Яично-сырная заливка делает курочку и картофель нежными и сочными. Это блюдо подойдет для полноценного обеда или ужина. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Филе куриное — 2 шт.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Сыр плавленый — 3 шт.
- Сметана — 0,5 стак.
- Соль, перец и зелень — по вкусу
Приготовление:
- Возьмите форму для запекания и смажьте растительным маслом.
- Нарежьте картофель кружочками и застелите дно формы. Посолите и поперчите.
- Порежьте лук полукольцами и выкладывайте поверх картофеля.
- Куриное филе, нарезанное кусочками выложите поверх лука. Добавьте приправы по вкусу.
- Смешайте сметану, плавленный сыр и яйца до однородной массы. Вылейте полученную заливку поверх куриного филе, равномерно распределяя по поверхности.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте до золотистой корочки. Украсьте зеленью по вкусу.
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Приятного аппетита!