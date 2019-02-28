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Куриная запеканка: рецепт от «Страва честі»

28.02.2019

Куриная запеканка или куриное филе в яично-сырной заливке — простое и очень вкусное блюдо. Яично-сырная заливка делает курочку и картофель нежными и сочными. Это блюдо подойдет для полноценного обеда или ужина. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Куриная запеканка рецепт

Ингредиенты:

  • Филе куриное — 2 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Картофель — 4 шт.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сыр плавленый — 3 шт.
  • Сметана — 0,5 стак.
  • Соль, перец и зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Возьмите форму для запекания и смажьте растительным маслом.
  2. Нарежьте картофель кружочками и застелите дно формы. Посолите и поперчите.
  3. Порежьте лук полукольцами и выкладывайте поверх картофеля.
  4. Куриное филе, нарезанное кусочками выложите поверх лука. Добавьте приправы по вкусу.
  5. Смешайте сметану, плавленный сыр и яйца до однородной массы. Вылейте полученную заливку поверх куриного филе, равномерно распределяя по поверхности.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте до золотистой корочки. Украсьте зеленью по вкусу.

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Приятного аппетита!

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