Куда отнести ненужную одежду и другие вещи в Киеве? У каждого из жителей столицы есть балконы, кладовые комнаты, шкафы или коробки, в которых найдутся ненужные вещи. Выбросить жалко, а куда отдать не знаем. Редакция STB.UA подготовила для вас список мест приёма ненужной одежды,техники и прочих вещей в Киеве.

Куда сдать старую одежду и технику в Киеве: список мест

1. Благотворительный магазин «Ласка»

Что принимают: мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, сумки, книги, виниловые пластинки, фотоаппараты, предметы интерьера.

Тип приёма: безвозмездно.

Адрес магазина: ул. Липинского, 3; ул. Малоподвальная, 15.

2. «Банк одежды» в здании библиотеки имени Сухомлинского

Что принимают: любую одежду, обувь, игрушки, бытовую технику.

Тип приёма: безвозмездно. Но, перед тем, как приносить вещи, очень просят предварительно набрать по номеру +38(093)57-44-24.

Адрес: ул. Берлинского, 9 (ст. м. Сырец).



3. Общество Красного Креста Украины

Что принимают: предметы домашнего обихода, мужскую, женскую, детскую одежду, любую обувь.

Тип приёма: безвозмездно.

Адреса пунктов общества: проспект Науки, 15; Контрактовая пл., 12; проспект Победы, 61/2; ул. Волынская,2; ул. Котовского, 33; ул. Софиевская, 10-Б.

4. Боксы на заправках «ОККО»

Что принимают: любую одежду и обувь.

Тип приёма: безвозмездно.

Адреса заправок с боксами: просп. Героев Сталинграда, 1-А, просп. Генерала Ватутина, 2-А, просп. Броварской, 20-З, ул. Днепровская набережна, 8, просп. Леся Курбаса, 2-Ж.

5. Центр управления отходами

Что принимают: любую технику (от холодильника до чайника), электроника, аккумуляторы.

Тип приёма: люминесцентные лампы принимают за плату от Вас в размере 3,80 грн за одну лампу. За сдачу батареек придется заплатить 100 грн за 1 кг. Остальная электроника и техника принимается безвозмездно.

Адрес центра: ул. Полковника Шутова, 16.

6. Организация «Экологические инвестиции»

Что принимают: организационная техника, мелкая электроника.

Тип приёма: раз в несколько месяцев на платной основе. Стоимость сдачи приборов на переработку составляет 24 грн за 1 кг.

Адрес организации: ул. Верхний Вал, 4-А.

7. Прием макулатуры «УкрПромРесурс»

Что принимают: старые газеты, журналы, книги, картон и прочие бумажные изделия.

Тип приёма: платная основа для каждого типа макулатуры. С деталями лучше ознакомится у них на сайте.

Адрес организации: ул. Жилянская, 97.

Это может быть свитер, который уже год лежит нетронутым в шкафу под пристальным взглядом моли, или же давно прочитанная книга. Нам эти вещи могут уже не пригодиться, но есть люди, которые в них нуждаются.

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