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Крепостная: поженятся ли Катерина и дворянин в 7 и 8 сериях от 28.02.2019 (анонс)

28.02.2019

«Крепостная» — масштабная картина, открывающая мир 19 века. Катерина Вербицкая выросла в роскоши, но практически никто не знает, что девушка — чужая собственность, крепостная. Дворянин Алексей влюбляется в красавицу. Но смогут ли они быть вместе? Позволит ли им общество пренебречь законами той эпохи? Узнайте в 7 и 8 сериях!

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Костюмированная мелодрама «Крепостная» поражает трогательной историей запретной любви. Закон запрещает бедной крепостной и дворянину жениться. Однако Алексей Косач готов свернуть горы ради сердца любимой. Несмотря на все запреты, пан ищет путь, чтобы освободить свою возлюбленную от гнета помещиков.

Влюбленные верят, что счастье в их руках. Но смогут ли они вступить в брак? Узнайте в 7 и 8 сериях «Крепостной».

Video: Крепостная: поженятся ли Катерина и дворянин в 7 и 8 сериях от 28.02.2019 (анонс)

Сериал Крепостная — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 28.02.2019. О чем сюжет седьмой и восьмой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Смотрите костюмированную мелодраму «Крепостная» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

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