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«Крепостная»: фотоподборка 8 серии

28.02.2019

Сюжет сериала «Крепостная» набирает обороты. Влюбившись, Катерина Вербицкая решилась просить вольную, чтобы жениться с дворянином. Готов ли отпустить Петр Червинский свою лучшую крепостную? Специально для зрителей предлагаем посмотреть главные моменты из 8 серии костюмированной мелодрамы.

Катерина Вербицкая получила отказ от крестной Анны Червинской, девушка так и осталась крепостной. Казалось бы, она уже потеряла надежду стать женой Алексея.

крепостная

Девушка все бегает к старой мельницы и надеется увидеть любимого. Катерина твердо решила рассказать Алексею всю правду. Как отреагирует Алексей, узнав, что Катя крепостная?

крепостная

Самые богатые семьи Нежина готовятся к важному событию — свадьбе Натали и Григория. Радуются за молодоженов все, только Николай Дорошенко подозревает, что жених Натали совсем не тот, кем кажется…

крепостная

крепостная

Слухи о влюбленности Алексея в крепостную распространяются Нежином. О увлечении сына узнает его мать София Косач. Женщина впадает в отчаяние, но на помощь ей приходит лучший друг барина  Николай Дорошенко.

крепостная

крепостная

Не отстает и Лидия Шефер. Богачка узнает, что ее любимый Алексей выбрал другую крепостную.

крепостная

Ослепленный любовью Алексей Косач приходит в дом Червинских, чтобы те выдали за него Катерину. Невероятная новость ошеломляет и Анну, и Петра. Согласятся ли господа отдать свою крепостную в чужие руки? Узнайте в 8 серии костюмированной мелодрамы «Крепостная».

крепостная

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