«Крепостная»: фотоподборка 7 серии

В предыдущих эпизодах сериала «Крепостная» Григорий Червинский начал проявлять чувства к Натали Дорошенко. Но делал ли он это искренне? Узнайте, к чему приведут ухаживания Григория в подборке фото 7 серии костюмированной мелодрамы.

Григорий Червинский попросил своего отца ввести его в курс хозяйственных дел, чтобы тоже заняться семейным бизнесом. Жажда обогащения настолько овладела мужчиной, что тот подделал цифры в бухгалтерской книге Петра Червинского.

Ложь вскоре раскрылась, поэтому Петр Червинский все меньше начал доверять сыну. Григорий не оставляет возможности разбогатеть и придумывает гениальный план. Парень делает предложение руки и сердца Натали Дорошенко. Но ответит ли девушка ему взаимностью?

Анна Львовна догадывается о новом увлечении мужа Петра — актрисе Ларисе Яхонтовой. Город только и говорит о том, что Ларисе достаются лучшие роли в театре. И все это, конечно, не без помощи богатого мецената…

В это время Павлина рассказала крепостной Катерине всю правду о своей жизни. Бедная Катя не могла сдержать слез, когда узнала, как сильно страдала любимая Павлуся.

Катерина Вербицкая рискует собственной жизнью ради встречи с Алексеем. Девушка снова без разрешения крестной матери покинула усадьбу. Но расскажет ли она на этот раз любимому правду о своем происхождении?

После разговора с Алексеем Косачем крепостная Катерина хочет попросить у Червинских вольную. Узнав шокирующую новость, Галя бежит рассказывать все Григорию Червинскому. Получила ли Катя свободу? Узнайте в 7 серии сериала «Крепостная».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ