Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на март 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать ухудшения самочувствия. Читайте в материале, когда магнитные бури в марте 2019 окажут особое влияние на нас и как с этим справляться.

Прогноз магнитных бурь на март 2019

В долгожданный первый весенний месяц на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая очень сильная буря ожидается уже 1 марта. Кроме этой даты другими сложными станут 19, 27 и 28 марта. Если вы метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Больше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 марта. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

Больше по теме: Гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

сонливость,

резкие перепады настроения и ухудшения самочувствия,

повышенная раздражительность,

рассеянность.

Как уберечь себя от магнитных бурь:

соблюдайте режим сна,

пейте достаточное количество воды,

больше бывайте на свежем воздухе,

избегайте стресса,

правильно питайтесь.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ