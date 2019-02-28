График магнитных бурь на март 2019 года
Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на март 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать ухудшения самочувствия. Читайте в материале, когда магнитные бури в марте 2019 окажут особое влияние на нас и как с этим справляться.
Прогноз магнитных бурь на март 2019
В долгожданный первый весенний месяц на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.
Первая очень сильная буря ожидается уже 1 марта. Кроме этой даты другими сложными станут 19, 27 и 28 марта. Если вы метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Больше двигайтесь и пейте много воды.
Слабые магнитные колебания припадут на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 марта. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.
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При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:
- сонливость,
- резкие перепады настроения и ухудшения самочувствия,
- повышенная раздражительность,
- рассеянность.
Как уберечь себя от магнитных бурь:
- соблюдайте режим сна,
- пейте достаточное количество воды,
- больше бывайте на свежем воздухе,
- избегайте стресса,
- правильно питайтесь.