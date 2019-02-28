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График магнитных бурь на март 2019 года

28.02.2019

Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на март 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать ухудшения самочувствия. Читайте в материале, когда магнитные бури в марте 2019 окажут особое влияние на нас и как с этим справляться.

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Прогноз магнитных бурь на март 2019

В долгожданный первый весенний месяц на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая очень сильная буря ожидается уже 1 марта. Кроме этой даты другими сложными станут 19, 27 и 28 марта. Если вы метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Больше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 марта. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

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При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

  • сонливость,
  • резкие перепады настроения и ухудшения самочувствия,
  • повышенная раздражительность,
  • рассеянность.

Как уберечь себя от магнитных бурь:

  • соблюдайте режим сна,
  • пейте достаточное количество воды,
  • больше бывайте на свежем воздухе,
  • избегайте стресса,
  • правильно питайтесь.

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