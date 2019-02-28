Гороскоп на 1 марта 2019 года расскажет, чего вам ожидать от первого дня весны. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

В этот день обязательно позвоните старому другу. Вам будет что вспомнить и это даст свои плоды.

Телец

На любовном фронте без перемен. Вам стоит быть внимательней к своей половинке, ведь кажется, что вы совсем безразличны.

Близнецы

Возьмитесь сегодня за решение финансовых вопросов. Иногда постоянное их откладывание только ухудшает ситуацию.

Рак

Навестите родителей или хотя бы порадуйте их звонком. Часто вы даже не задумываетесь, насколько это для них важно.

Лев

Проведите день с детьми, играйте, наслаждайтесь жизнью, как они. Это поможет вам вспомнить о детской непосредственности и отложить дела на потом.

Дева

Говорите сегодня всем возможностям «да». Если есть сомнения, пусть они отойдут в сторону, ловите все шансы, которые дает жизнь!

Весы

Скажите человеку о своих чувствах, и пусть вас больше это не пугает. В конце концов, что вы теряете?

Скорпион

Прогуляйтесь сегодня в тишине и одиночестве. Чтобы понять истинную причину, иногда нужно всего лишь спросить самого себя.

Стрелец

Обратитесь к отцу за советом, он точно знает, какие слова подобрать.

Козерог

Посмотрите в зеркало и скажите себе, что вы красивы. Хватит убеждать себя в противоположном!

Водолей

Водолеи сегодня будут в центре внимания, если есть планы на вечер, смело вершите все задуманное!

Рыбы

Рыбы сегодня будут в замешательстве. Вы не до конца можете понять, чего сами хотите. Скоро вам придется это выяснить.

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