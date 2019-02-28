На телеканале СТБ будет показан фильм с Дженнифер Лопес в главной роли. Уже 1 марта в 20:00 вы сможете посмотреть известную картину «Госпожа горничная». О чем фильм и с кем его стоит смотреть читайте в материале.

Смотрите фильм «Госпожа горничная» уже 1 марта в 20:00 на телеканале СТБ всей семьей. Ведь эта картина отлично подходит для просмотра с детьми или со своей второй половинкой. Жанр драма и комедия придется по вкусу как взрослым членам семьи, так и самым маленьким. Ведь это, конечно, история о любви…

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Сюжет фильма «Госпожа горничная»

Простая горничная Мариса, чью роль играет Дженнифер Лопес, работает в отеле на Манхэттене. В нем останавливаются только самые влиятельные люди страны, но конечно, горничную никто не замечает.

В один день Мариса убирала в номере влиятельной дамы, пока та отсутсвовала. Увидев роскошное золотое платье девушка не смогла удержаться и решила примерять его. И, как обычно это бывает, в это время дверь номера отворилась.

Внутрь вошел мужчина в галантном костюме, который был сражен наповал красотой Марисы, не подозревая, что девушка всего лишь горничная. Оказалось, что его зовут Кристофер и он будущий сенатор штата, что повергло девушку в шок и легкую панику. Ведь Кристофер уже начал красиво ухаживать за своей дамой сердца.

Сможет ли Мариса рассказать поклоннику всю правду? И не отпугнет ли это мужчину? Узнайте в пятницу, 1 марта в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: Фильм «Госпожа горничная» с Дженнифер Лопес выйдет на СТБ Смотрите фильм Госпожа горничная с Дженнифер Лопес на СТБ уже 1 марта. Сюжет фильма Госпожа горничная с Дженнифер Лопес читайте в материале

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