Евровидение-2019: Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с Нацотбором
Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с Нацотбором в этом году. По ее словам, отказ Украины от участия – это шаг назад. Что нужно делать дальше и нужно ли участие в Евровидении-2019 – читайте мнение певицы в материале.
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Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію. Важко знайти пояснення відмові від участі у заході такого рівня. Для виконавця такі фактори мабуть можна відшукати. Для організатора їх просто нема, крім відвертого форс-мажору. Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України. Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі – для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни. #ruslanalyzhychko #eurovision #ukraine
Известная певица, автор-исполнитель, продюсер и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с нынешним Нацотбором. Отказ Украины участвовать в международном конкурсе – это шаг назад. Певица призывает провести еще один отбор на Евровидение-2019.
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Руслана Лыжичко заявила, что отказ – не выход из сложившейся ситуации. Нужно решать ее срочно и найти достойного представителя для Украины. Напоминаем, что вчера стало известно, что НОТУ приняла решение отказаться от участия в международном конкурсе. Сейчас в сети идет активное обсуждение того, правильное ли это решение. По мнению победительницы Евровидения-2019 Русланы, это глупое решение, и лучше провести повторный Национальный отбор. Именно к этому звезда призвала в своем обращении к прессе и НОТУ.