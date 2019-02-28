Евровидение-2019: Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с Нацотбором

Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с Нацотбором в этом году. По ее словам, отказ Украины от участия – это шаг назад. Что нужно делать дальше и нужно ли участие в Евровидении-2019 – читайте мнение певицы в материале.

Больше по теме: Украина не поедет на Евровидение-2019: почему так получилось



Известная певица, автор-исполнитель, продюсер и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко прокомментировала ситуацию с нынешним Нацотбором. Отказ Украины участвовать в международном конкурсе – это шаг назад. Певица призывает провести еще один отбор на Евровидение-2019.

Больше по теме: Расширенный комментарий телеканала СТБ относительно ситуации вокруг финала Национального отбора на Евровидение-2019

Руслана Лыжичко заявила, что отказ – не выход из сложившейся ситуации. Нужно решать ее срочно и найти достойного представителя для Украины. Напоминаем, что вчера стало известно, что НОТУ приняла решение отказаться от участия в международном конкурсе. Сейчас в сети идет активное обсуждение того, правильное ли это решение. По мнению победительницы Евровидения-2019 Русланы, это глупое решение, и лучше провести повторный Национальный отбор. Именно к этому звезда призвала в своем обращении к прессе и НОТУ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ