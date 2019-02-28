Что подарить коллегам на 8 Марта? Мужчинам не так просто найти подходящий подарок для сотрудниц на Международный женский день. Презент должен быть приятным, полезным и таким, чтобы обязательно порадовал девушку. Ведущая проекта «Цієї миті рік потому» и актриса сериала «Загадка для Анны» Даша Трегубова посоветовала несколько идей подарков для коллег на 8 Марта, которые точно понравятся.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: косметика

Идеальным подарком на 8 Марта для коллеги может стать набор косметики по уходу за кожей:

Подарочный набор косметики для душа

Полезные маски для лица в форме веселых мордашек

Патчи

Кремы и масла

А подарочный сертификат в косметический магазин точно понравится любой женщине.

Что подарить коллегам на 8 Марта: офисные принадлежности

Хорошим и недорогим подарком для сотрудниц на 8 Марта могут стать офисные принадлежности:

Записная книжка

Красивая ручка

Сувенирный настольный календарь

Такой презент порадует глаз и будет полезным для каждой сотрудницы.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: цветы и сладости

Каждой женщине будет приятно получить на 8 Марта цветы и сладости. А чтобы удивить коллегу, подарок можно преподнести как-то нестандартно:

Букет из цветов и сладостей

Коробка с любимыми конфетами

Цветок в горшке

Красивое декоративное растение – идеальное украшение любого рабочего стола. Если же хотите поздравить всех женщин в коллективе, баночка кофе и шоколад тоже смогут порадовать ваших коллег.

Что подарить коллегам на 8 Марта: милые мелочи

Недорогим, но особенно приятным подарком для коллег на 8 Марта будет презент в виде милых мелочей. Они могут быть связаны с увлечением сотрудницы, ее любимым фильмом, актерами, книгами – с чем угодно.

Оригинальный значок

Футболка с принтом

Чашка

Набор наклеек

Плакат-планер

Вариантов очень много. Все зависит от предпочтений вашей коллеги. Даже банальный символический подарок порадует сотрудницу теплыми эмоциями.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: культурная программа

Незабываемые эмоции на 8 Марта вашим коллегам подарит квест или лотерея. Этот подарок придется хорошенько спланировать:

Продумать все детали проведения

Подготовить интересные конкурсы

Купить разные приятные презенты

Если вы хотите впечатлить и развеселить ваших прекрасных коллег – культурная программа на 8 Марта может стать идеальным и бюджетным подарком.

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Даша Трегубова любит 8 Марта с детства. Для нее этот праздник означает не только приход весны, но и грядущий день рождения – начало периода подарков. Мужчинам, которые думают, что же подарить коллегам, Даша дала несколько советов:

«Подарок должен быть женственным. Потому что 8 Марта – это не про советскую символику, а про женскую энергию. Поэтому не сковородки, а косметика.

Мне кажется, всегда здорово, когда коллеги-мужчины придумывают что-то классное для своих коллег-женщин. Как минимум цветы. А лучше – приятные эмоции: например, поездка за город всем вместе или поход в театр».

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