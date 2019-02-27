Сколько выходных дней на Пасху в 2019 году ожидает украинцев? Этот вопрос интересует многих. Большинство православных праздников в Украине отмечается в одни и те же числа каждый год, их называют «непереходящими». Но есть и «переходящие», которые выпадают на разные даты, Пасха как раз и относится к таким праздникам. Поэтому каждую весну украинцы ищут, сколько дней они будут отдыхать в этот период. Читайте подробнее.

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В этом году Пасха будет отмечаться 28 апреля, в воскресенье. Так как праздник выпадает на выходной, украинцы получают дополнительный день для отдыха – 29 апреля. То есть выходных дней на Пасху 2019 года будет 3.

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Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.

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