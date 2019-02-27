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Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

27.02.2019

Евровидение-2019 для Украины таки не состоится. Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе. Об этом стало известно спустя несколько дней после финала Национального отбора. Первое место одержала MARUV, получив в сумме максимальный балл от зрителей и жюри. Однако певица не заключила договор с НОТУ. Больше читайте в материале.

украина не поедет на евровидение

Национальное общественное телерадиовещание заявило, что Украина не будет принимать участие в Евровидении. Однако этому предшествовало несколько предложений: поехать в Тель-Авив Freedom Jazz и KAZKA. Исполнители, получившие второе и третье место в Нацотборе на Евровидении-2019, не согласились занимать место победительницы MARUV.

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В результате от Украины не поедет ни один представитель.

«Конкурс это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире»,  заявил UA: Суспільне.

Однако в этом году такой возможности для Украине не будет.

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