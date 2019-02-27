PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тест: Насколько хорошо вы знаете 5 и 6 серии мелодрамы «Крепостная»?

27.02.2019

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ окунитесь в невероятную историю любви — сериал «Крепостная». Случайная встреча крепостной Катерины с дворянином Алексеем кардинально меняет жизнь девушки. Откроет ли она правду о своем происхождении? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет костюмированной мелодрамы. Давайте ответы на вопросы и получайте подарок!

Интерактивный тест поможет узнать, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить