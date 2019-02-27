Режиссер Иоанн Зенков рассказал о клипе Миши Панчишина «Baby»

На днях победитель вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон Миша Панчишин (Ptashkin) представил новое видео на песню «Baby». Режиссер Иоанн Зенков эксклюзивно для сайта STB.UA рассказал о новом клипе: что вдохновляло, как возник сюжет и что ждать от творческого тандема — читайте далее.

Больше по теме: Миша Панчишин (Ptashkin) — «Baby»: премьера клипа

На днях Миша Панчишин презентовал видео на песню «Baby». Это ваш второй совместный клип. Расскажите, как получилось, что вы снова сотрудничаете вместе?

Нас познакомил Вадим Лисица (Музыкальный продюсер «Х-фактор», — Прим.ред) задолго до съемок первого дебютного клипа Миши как победителя шоу «Х-фактор». Определенно, с самого начала мне импонировал его талант как автора и, впоследствии, как артиста. В творчестве Панчишина услышал как раз те нотки, которые мне по душе, в интересной и новой оболочке. Миша для меня хороший друг и младший товарищ, который приходит ко мне и команде в студию за советом.

Как появилась идея снять клип?

Сюжет и концепция были написаны конкретно под этот трек. Сценарий привязан к идее песни. На прошлых интервью Миша говорил, что не хочет рассказывать, о чем его песни, чтобы каждый слушатель в текстах находил что-то свое. Со мной случилось именно так — в этом треке нашел отражение своих юношеских переживаний и личных историй. Надеюсь, что это не последний совместный клип. У нас абсолютная идиллия — он меня слушает беспрекословно на площадке, а я учитываю все пожелания по картинке и истории клипа.

Больше по теме: Победитель «Х-фактор» Миша Панчишин (Ptashkin) — о творческих планах и новом альбоме

Расскажите подробнее о сюжете клипа.

Видео о раскрытии. Не воспринимайте слишком превратно. Он затрагивает тему БДСМ (субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение, — Прим.ред) не в жесткой форме, а скорее такая себе красивая боль. В клипе раскрывается несколько смыслов: если ты бесконтрольный, значит тебя может контролировать кто-то другой. Также хотелось донести смысл самого движения БДСМ — лучше пусть это будет в таком проявлении, но под контролем, нежели бесконтрольно будет вырываться жажда насилия где-нибудь на улице.

Продолжает ли он идею первого клипа на песню «Вода Ледяная»?

Сценарно связи или продолжения нет. Но наш первый клип был снят, образно выражаясь, о воде, второй об огне. Соответственно, ждите продолжения про землю и воздух.

Что вас вдохновляло при создании клипа?

Когда взаимодействуют вместе потрясающий артист, качественный саунд и крутая команда — вдохновение не нужно. Ведь сам процесс и становится источником творческой энергии.

Какие творческие планы вы бы еще хотели реализовать вместе?

Как говорил ранее — о стихиях. С уверенностью могу сказать, что мы с Мишей в творческой связке достаточно сильны. На мой взгляд, подобные вещи просто так не случаются. Ждите еще очень много интересного. Приоткрою занавес — мы уже обсуждаем идеи третьей совместной работы.

Больше по теме: Победитель «Х-фактора» Миша Панчишин (Ptashkin) презентует первый клип

Источник фото: социальные сети Иоанна Зенкова

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ