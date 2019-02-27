На телеканале СТБ состоялась премьера масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная». Главную роль Катерины Вербицкой в ​​этой невероятной истории любви и предательства сыграла талантливая актриса Катерина Ковальчук. Первые кадры разожгли интерес к невероятному сериалу. Хотите узнать больше? Смотрите проморолик!

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Зрителей ждет трогательная история крепостной Катерины Вербицкой, которая по сюжету сериала воспитывалась как барышня благородных кровей. Однако для всего мира юная Катя — собственность богатого и властного помещика Червинского. Несмотря на запрет своего господина, крепостная влюбляется в дворянина Алексея Косача.

Страстная любовь, интриги и борьба за свободу — все это вы скоро увидите на телеканале СТБ в костюмированной мелодраме «Крепостная». Для украинских зрителей масштабный сериал станет открытием, что вернет всех в аристократическую эпоху 19 века.

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Video: Проморолик сериала «Крепостная»: борьба за счастье и свободу Сериал Крепостная - история о запретной любви и борьбе за свободу. Смотрите проморолик костюмированной мелодрамы Крепостная на СТБ

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