MARUV попросила поклонников «сбавить обороты»

Национальный отбор на Евровидение-2019 уже завершен, однако активные обсуждения зрителей продолжают набирать обороты. Победительница MARUV стала самой обсуждаемой личностью за последнюю неделю. А поклонники певицы выступили в защиту девушки и даже создали петицию. Однако о чем просит сама MARUV и к каким действиям призывает зрителей – читайте в материале.

MARUV победила в финале Национального отбора на Евровидение-2019, получив максимальное количество баллов от зрителей и членов жюри. Однако представлять Украину в Тель-Авив исполнительница так и не отправится, поскольку отказалась подписывать договор с вещательной компанией. В социальных сетях MARUV поделилась некоторыми пунктами и обязанностями певицы из документа, с которыми она не согласна. Хотя на такое важное условие, как отказ от гастролей в России, готова была пойти. Как результат, НОТУ и MARUV не пришли к согласию.

Поклонники победительницы возмутились, а в защиту певицы создали петицию с требованием отправить девушку от Украины на песенный конкурс. Сама петиция адресована организаторам Евровидения и Европейскому вещательному союзу. На данный момент ее подписали более 16 тысяч человек, и многие прокомментировали, что выбор людей необходимо уважать.

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Однако сама MARUV решила обратиться к поклонникам и попросить «сбавить обороты». Исполнительница поблагодарила всех за поддержку, ведь именно это вдохновляет ее. Сложившаяся ситуация, считает, только к лучшему. У нее появилось много свободного времени для подготовки к своему сольному концерту, который состоится в июне в Киеве.

Конфликты и агрессию MARUV не воспринимает, поэтому просит поклонников не вступать в провокации.

«Поддержите меня своими улыбками, своими аплодисментами и полными залами», – добавила певица.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Фев 2019 в 12:25 PST

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