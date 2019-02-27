Марк Дробот: биография, творчество и личная жизнь актера
Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ костюмированный сериала «Крепостная». Одну из главных ролей сыграет известный актер Марк Дробот. Артист перевоплотится в настоящего дипломата Николая Дорошенко. Свободно ли сердце актера? Биографию, все о творческом пути и личной жизни Марка Дробота узнайте в материале.
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Полное имя: Марк Владимирович Дробот
Дата рождения: 27 августа 1986 г.
Место рождения: Киев
Деятельность: актер театра и кино
Место проживания: Киев
Детство и юность. Марк Дробот полюбил сферу кино еще в юношеском возрасте. Его родители учились на режиссерском факультете Киевского театрального института им. И. К. Карпенко-Карого. Профессия матери и отца повлияла на выбор будущего артиста. В 2009 году Марк также окончил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, курс С. Моисеева.
Начало творческого пути. Марк Дробот с 2006 года начал активно сниматься в разных проектах. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 30 картин. Мужчина также известен своей профессиональной работой в театре. С 2005 года он играет в Киевском академическом Молодом театре.
В 2015 году Марк Дробот получил премию «Киевская Пектораль» в номинации «За лучшее исполнение мужской роли второго плана».
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Хобби. В свободное от работы время актер занимается активным спортом. Марк Дробот обожает ездить верхом, а также поет и танцует.
Сериал «Крепостная». В костюмированной драме Марк Дробот сыграет государственного чиновника Николая Дорошенко. Его персонаж умен, обаятелен, возможно, не слишком красив, но очень мужественен. Николай обладает характером дипломата, может поддерживать прекрасные отношения с людьми, которые готовы порвать глотку друг другу. Он — настоящий политик, понимающий, что в мире все устроено не так просто, как кажется с первого взгляда.
Роли Марка Дробота в кино
2006 — «Ангел из Орли», официант
2008 — «Таинственный остров»
2009 — «Блудные дети», ученик
2009 — «Последний рубеж», Марк
2010 — «Соседи», Серж
2011 — «Новое платье Королевы», Вел
2013 — «Ловушка», Георгий
2014 — «Киевский торт»
2014 — «Гречанка», Алекс
2014 — «Бессмертник»
2016 — «Забудь и вспомни», Андрей
2015 — «Центральная больница», Максим Красовский
2016 — «Село на миллион», Денис
2017 — «На краю любви», Олег Прохоров
2018 — «Марк + Наталка», Марк
2018 — «Крепостная», Николай Дорошенко
Роли Марка Дробота в театре
В. Шекспир «Сатисфакция», Грациано
Ж. Ануй «Голубка», Арман
М. Старицкий «Талант», Антон Квитка
Л. Разумовская «Русалочка», Принц
В. Глейзер «Семь желаний Зербино», Зербино
Г. Квитка-Основьяненко «Сватанье на Гончаровке», Алексей