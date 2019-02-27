PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лучшие фото актера «Крепостной» — Тараса Цымбалюка

27.02.2019

В «Крепостной» Тарас Цымбалюк сыграл простодушного коваля Назара. Его персонаж немногословный, очень закрытый человек, который держит все чувства внутри. Гримеры масштабного сериала признались, что у Тараса Цымбалюка был самый сложный грим. А как мужчина выглядит в реальной жизни? Смотрите лучшие фото Тараса Цымбалюка в материале.

тарас цимбалюк крепостная

тарас цимбалюк крепостная

Тарас Цымбалюк неоднократно говорил, что у него с персонажем Назаром очень много общего. Актер «Крепостной» тщательно готовился к съемкам костюмированной мелодрамы: он даже ездил на кузницу и научился ковать.

Больше по теме: Тарас Цымбалюк  биография актера

тарас цимбалюк крепостная

тарас цимбалюк крепостная

В реальной жизни Тарас Цымбалюк часто публикует фото в Instagram, чем очень радует подписчиков.

тарас цимбалюк крепостная

тарас цимбалюк крепостная

Больше по теме: Тарас Цымбалюк рассказал о сходстве с героем в сериале «Крепостная»

тарас цимбалюк крепостная

тарас цимбалюк крепостная

Больше по теме: «Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке

Не пропустите с понедельника по четверг в 20:00 сериал «Крепостная» на телеканале СТБ, где снимался невероятный Тарас Цымбалюк!

Фото: Instagram Тарас Цымбалюка

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить