В «Крепостной» Тарас Цымбалюк сыграл простодушного коваля Назара. Его персонаж немногословный, очень закрытый человек, который держит все чувства внутри. Гримеры масштабного сериала признались, что у Тараса Цымбалюка был самый сложный грим. А как мужчина выглядит в реальной жизни? Смотрите лучшие фото Тараса Цымбалюка в материале.

Тарас Цымбалюк неоднократно говорил, что у него с персонажем Назаром очень много общего. Актер «Крепостной» тщательно готовился к съемкам костюмированной мелодрамы: он даже ездил на кузницу и научился ковать.

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В реальной жизни Тарас Цымбалюк часто публикует фото в Instagram, чем очень радует подписчиков.

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Не пропустите с понедельника по четверг в 20:00 сериал «Крепостная» на телеканале СТБ, где снимался невероятный Тарас Цымбалюк!



Фото: Instagram Тарас Цымбалюка

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