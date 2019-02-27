«Крепостная»: фотоподборка 6 серии

Что же произошло в 6 серии сериала «Крепостная»? Узнайте, встретил ли Алексей Косач крепостную Катерину в барском доме Червинских. Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты и узнать сюжет 6 серии мелодрамы «Крепостная».

Алексей Косач приезжает в дом Червинских, чтобы отдать все долги. Косач знакомится с Григорием, он невероятно поражен рассказами Гриши о войне. Петр Иванович приглашает его с собой на охоту. Алексей метко стреляет, как и Петр, чего нельзя сказать о Григории…

Назар не оставляет возможности завоевать сердце крепостной. Однако за внимание кузнеца готова бороться Галя. Девушка точно не планирует уступать Кате!

Петр Червинский увлекается актрисой Нежинского театра Ларисой Яхонтовой. И неважно, что он женат, — Петр сходит с ума от страсти к яркой женщине. Помещик готов пожертвовать немалой суммой, чтобы Лариса стала примой театра. Узнает ли об их романе Анна Червинская?

Наконец Натали Дорошенко невероятно счастлива, ведь из далекого Киева вернулся ее брат Николай.

Увидев в барском доме Червинских Алексея, Катя боится попасться парню на глаза. Крепостная без разрешения крестной матери бежит к старой мельнице. Там она снова встречает любимого… Признается ли Катерина, что она — крепостная без права на любовь?

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