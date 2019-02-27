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Гороскоп на 28 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ

27.02.2019

Гороскоп на 28 февраля 2019 года расскажет, что интересного у вас случится в последний день зимы. В материале подробнее. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

гороскоп на 28 февраля

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Овен

Скорее всего, к вам может наведаться друг или вам придется поехать к нему в гости. В любом случае это будет весело.

Телец

Если друзья сегодня зовут гулять, обязательно соглашайтесь! Вы можете познакомиться с новыми людьми, которые помогут вам в будущем.

Близнецы

В последний день зимы самое время сделать смелый поступок, на который так давно не могли решиться. Удачи вам!

Рак

Ждете в гости близкого друга? Это же отличная новость! Проведите выходные так, чтобы он не хотел уезжать.

Лев

Не бойтесь в этот день усложнять себе задачу по работе, результаты вас обязательно обрадуют.

Дева

Будьте внимательны к здоровью, возможен воспалительный процесс. Если это так — не затягивайте, идите к врачу.

Весы

Сегодня отец окажет вам поддержку, которая вам так нужна. Не забывайте благодарить в ответ.

Скорпион

Вы сможете найти новую работу, если сейчас в поиске. Или получить премию, если дела идут полным ходом.

Стрелец

Успешная реклама — залог успеха любого бизнеса. Если это о вас, то смело рекламируйте сегодня ваш товар или услуги!

Козерог

Вам нужна сейчас смена обстановки. Радуйте себя впечатлениями и отправляйтесь в путешествие, хотя бы маленькое.

Водолей

Водолеев ждет разговор с отцом. Но сегодня он вас поймет и окажет поддержку.

Рыбы

Изучайте интернет-маркетинг. Поверьте звездам, они знают, о чем говорят.

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