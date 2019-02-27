Гороскоп на 27 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 27 февраля 2019 года расскажет, чем порадует вас эта среда. А если вас интересует более подробное предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера. В материале подробнее.
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Овен
Сходите сегодня к косметологу или стомалотогу. Или просто устройте себе шопинг!
Телец
К вам может поступить выгодное предложение по работе, скорее всего из другой страны.
Близнецы
Звезды говорят, что близнецов ожидает сотрудничество с людьми из другого города. Вы ждали этого?
Рак
Раков ждет подписание документа, который навсегда изменит вашу жизнь. С чем он связан – вам виднее.
Лев
Львам лучше заняться профилактикой своего здоровья. Запишитесь к врачу, если что-то беспокоит или сдайте анализы.
Дева
Не заключайте сегодня никаких сделок и не давайте обещаний, вы столкнетесь с неожиданным обманом.
Весы
Родственники могут вас попросить провести время с детьми. Но захочется ли вам помогать?
Скорпион
Сегодня отличный день у Скорпионов, чтобы продать или снять недвижимость. Любые сделки пройдут успешно!
Стрелец
Демонстрируйте сегодня свои таланты миру! Вам есть как о себе заявить, и ваш выход точно запомнится.
Козерог
Благоприятное время у Козерогов, чтобы решить вопрос по недвижимости. Покупка или аренда, продажа или сдача — звезды сегодня на вашей стороне.
Водолей
Водолеи сегодня могут открыть в себе новый талант или источник дохода. Прислушивайтесь к своему внутреннему Я, оно подскажет как будет лучше.
Рыбы
Рыбы такие трудяги, что заслужили премию. Но впереди еще один крупный проект, не стоит расслабляться.
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