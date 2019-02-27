Гороскоп на 27 февраля 2019 года расскажет, чем порадует вас эта среда. А если вас интересует более подробное предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера. В материале подробнее.

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Овен

Сходите сегодня к косметологу или стомалотогу. Или просто устройте себе шопинг!

Телец

К вам может поступить выгодное предложение по работе, скорее всего из другой страны.

Близнецы

Звезды говорят, что близнецов ожидает сотрудничество с людьми из другого города. Вы ждали этого?

Рак

Раков ждет подписание документа, который навсегда изменит вашу жизнь. С чем он связан – вам виднее.

Лев

Львам лучше заняться профилактикой своего здоровья. Запишитесь к врачу, если что-то беспокоит или сдайте анализы.

Дева

Не заключайте сегодня никаких сделок и не давайте обещаний, вы столкнетесь с неожиданным обманом.

Весы

Родственники могут вас попросить провести время с детьми. Но захочется ли вам помогать?

Скорпион

Сегодня отличный день у Скорпионов, чтобы продать или снять недвижимость. Любые сделки пройдут успешно!

Стрелец

Демонстрируйте сегодня свои таланты миру! Вам есть как о себе заявить, и ваш выход точно запомнится.

Козерог

Благоприятное время у Козерогов, чтобы решить вопрос по недвижимости. Покупка или аренда, продажа или сдача — звезды сегодня на вашей стороне.

Водолей

Водолеи сегодня могут открыть в себе новый талант или источник дохода. Прислушивайтесь к своему внутреннему Я, оно подскажет как будет лучше.

Рыбы

Рыбы такие трудяги, что заслужили премию. Но впереди еще один крупный проект, не стоит расслабляться.

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