Евгений Филатов, фронтмен группы The Maneken и судья украинского Нацотбора на Евровидение, высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации с MARUV. Также певец прокомментировал свои выступления в России в 2016 году. Подробнее читайте в материале.

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Евгений Филатов воздерживался от каких либо комментариев ситуации с Евровидением-2019 после финала Нацотбора, но сегодня он высказал свое мнение в посте Instagram.

За последние несколько дней исполнителю часто вспоминали его выступление в России несколько лет назад. Поэтому артист решил расставить все на свои места и дал развернутый комментарий:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Maneken (@themaneken) 27 Фев 2019 в 7:21 PST

«Bang! Меня, как музыкального эксперта, пригласили выбрать участника от Украины в Нацотборе на конкурс Евровидение 2019. За последние дни я получил десятки звонков и писем с просьбой прокомментировать свой выбор, но, согласитесь, все уже сказано. В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это — полная ж***.

В последние дни на некоторых сайтах появились обсуждения выступления The Maneken в Краснодаре в 2016 году. Да, оно было и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году, и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ.

Нацотбор в 2019-м вызвал немало громких обсуждений острых в обществе вопросов, а вместе с тем и спекуляций. Логичный вопрос — с каких пор песенный конкурс стал самой важной темой в Украине?», — написал Евгений Филатов.

Напомним, сегодня Национальное общественное телерадиовещание окончательно решило, что Украина не будет принимать участие в Евровидении в 2019 году. Так как исполнители, получившие второе и третье место в Нацотборе на Евровидении-2019 (Freedom Jazz и KAZKA соответственно), не согласились занимать место победительницы MARUV.

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