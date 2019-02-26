Мы уже начали знакомство с новыми судьями «МастерШеф. Профессионалы». Чтобы узнать их еще лучше, покажем вам детское фото Владимира Ярославского. Судья «МастерШеф. Профессионалы» поделился снимком в социальной сети и добавил короткую историю о детстве.

Признайтесь, бывает, вы прокрадываетесь к старому комоду с пыльными альбомами и начинаете путешествие в прошлое. Вы смотрите на цветные или черно-белые фотографии себя в коляске, потом на детской площадке, в садике, школе…

Наверное, так же и Владимир Ярославский нашел эти милые снимки и решил поделиться воспоминаниями с подписчиками.

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Судья «МастерШеф. Профессионалы» рассказал, что у него было увлекательное детство. Он часто переезжал из-за профессии отца-военного:

«Вот таким Володька был в детстве! В семье военного преподавателя жил и в Монголии, и в Санкт-Петербурге, и в Беларуси, и в Полтаве. В общем, судьба была благосклонной и показывала много стран! А вы какими были в этом возрасте?».

Все же детство – прекрасная и неповторимая пора, в которую хочется возвращаться…

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