Лунный календарь стрижек на март 2019 года поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены прически. Если хотите, чтобы стрижка максимально удалась, обязательно учтите фазу Луны в марте 2019 года. Читайте в материале.

Больше по теме: Стрижки 2019: тренды года

Весна это время изменений. Природа меняется, цветет и раскрывает все лучшее, что в ней есть. Так и с женщинами. Весной они особенно стараются прихорашиваться и готовится к самой жаркой поре – лету. Если вы планируете менять свою внешность с прически, то лучше подобрать правильную фазу Луны, чтобы все получилось как нельзя лучше.

Чтобы знать, какие дни лучше всего выбрать для посещения парикмахера, читайте наш лунный календарь на март 2019 года, он наверняка поможет вам с датой.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2019 года

Для посещения салонов и парикмахерских лучше выбирать дни, когда Луна наиболее блакосклонна к переменам во внешности, таковыми в марте 2019 года будут следующие даты: 2, 3, 5, 8, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 30,

Если вы запишетесь на стрижку в эти дни, ваш образ засияет новыми красками.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2019 года

Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в марте 2019 необходимо в такие даты: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 31. Скорее всего, процедуры по отрезанию волос закончатся неблагоприятно и это может сказаться также на вашем здоровье.

В эти ди лучше заняться оздоровлением волос, сделать маски, процедуры по уходу или окрашивания, но никак не стрижку.

Нейтральные дни для стрижки в марте 2019 года

Соответственно, 7, 12, 24, 27 являются нейтральными датами, когда решение посещать парикмахерскую или нет остается за вами. Если для вас не приниципиально, чтобы все прошло идеально, то смело идите на эксперименты.

Больше по теме: Модные прически 2019: тренды на весь год

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ