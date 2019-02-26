«Крепостная»: фотоподборка 4 серия

В предыдущих сериях «Крепостной» Катерина Вербицкая понравилась старому знакомому Григория Червинского. Попадет ли в чужую собственность невинная девушка? Предлагаем вам посмотреть лучшие кадры 4 серии и узнать сюжет мелодрамы «Крепостная».

Егор грозит Григорию Червинскому раскрыть тайну его службы на войне. В момент дискуссии появляется крепостная Катерина, и Егор моментально обращает внимание на красавицу. Безвыходная ситуация оборачивается выигрышем для Григория: барин откупился семейной реликвией, спасая Катю от лап негодяя. И теперь крепостная ему обязана жизнью…

В семье Косачей наступили бурные времена. Алексей не может найти себе места, парень бродит домом безрадостный и печальный. Мать София Косач хочет узнать о тайной незнакомке, по которой тоскует ее любимый сын.

Отважный Алексей решил приезжать на мельницу каждый день, чтобы в один прекрасный день встретить свою возлюбленную. София Косач недовольна увлечением сына. Женщина мечтает женить Алексея на богачке Лидии Шефер.

В это время кузнец Назар признается Павлине, что тоже неравнодушен к Катерине Вербицкой. Парень забыл о приверженности землячки Орыси. Дворовая Галя, услышав разговор, возмущается. Почему же такой хороший юноша обратил внимание на крепостную, которая ему неровня?

Павлине приходит письмо от Степана, отца крепостной Катерины.

Григорий дарит родителям билет в театр на вечернее представление. Петр Червинский обращает внимание на яркую танцовщицу…

Крепостная Катерина понимает, что остается дома с похотливым парнем. Сможет ли крепостная вырваться из лап коварного Григория?

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