«Крепостная»: фотоподборка 3 серия

В предыдущей серии долгожданного сериала «Крепостная» зрители познакомились с историей Катерины Вербицкой. Жизнь девушки кардинально изменилось после возвращения Григория Червинского в барский дом. Что же ждет бедную крепостную дальше? Предлагаем вам посмотреть лучшие кадры 3 серии масштабной картины «Крепостная».

Возвращаясь однажды домой Катерина попадает в грозу у старой мельницы. На помощь ей ​​приходит настоящий герой войны, благородный Алексей Косач.

Дворянин с первого взгляда влюбляется в таинственную и прекрасную незнакомку. Катерина отвечает спасителю взаимностью.

Дети богатых помещиков отправляются на бал, который устроила прекрасная Лидия Шефер. Молодежь танцует, флиртует и развлекается, скрывая истинные чувства и намерения.

Алексей Косач тоже спешит на бал. Там парень встречает свою старую любовь — Натали Дорошенко. Он признается барышне, что влюблен в другую.

Катя и Алексей тайно встречаются подальше от злых глаз. Только в одном Катерина боится признаться избраннику: в том, что она — крепостная.

Между тем Григорий Червинский пытается избавиться от любимицы отца — крепостной Василинки. Девушки стала для Петра отрадой, он использовал крепостную для своих утех. Вскоре Петр Червинский узнает, что Василинку продали. Мужчина злится и угрожает сыну лишить его финансирования.

Григорий ищет, как раздать свои долги за спиной строгого отца. Неожиданно его друг с войны появился с визитом в дом Червинских. Парень пришел точно не с дружественными намерениями. Егор хочет раскрыть тайну службы Григория и его геройского ордена. Что же по-настоящему произошло на войне?

Именно в этот момент появляется Катерина. Девушка очаровывает Егора своей красотой. Негодяй готов сохранить тайну Григория Червинского, лишь бы стать завладеть крепостной…

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ