Смотрите продолжение сериала «Крепостная» сегодня в 20:00 на телеканале СТБ. История борьбы за любовь ждет зрителей в костюмированной мелодраме. Крепостной Катерине Вербицкой предстоит пережить издевательства жестоких помещиков, чтобы получить свободу. Чего же ждать от 3 и 4 серий масштабного сериала «Крепостная»? Узнайте в материале!

Главная героиня Китти отправилась в гости к Натали Дорошенко, чтобы помочь барышне собраться на бал. Возвращаясь темной ночью домой, Катерина попадает в грозу. Ее повозка грузнет в грязи возле старой мельницы. И вдруг появляется таинственный незнакомец… Кто же это мог быть? Сможет ли крепостная остаться в безопасности?

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ смотрите продолжение волнующей истории о Катерине Вербицкой в сериале «Крепостная».

Video: «Крепостная»: что произойдет в 3 и 4 сериях от 26.02.2019 (Анонс) Сериал Крепостная — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 26.02.2019. О чем сюжет третьей и четвертой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Не пропусти 3 и 4 серии мелодрамы «Крепостная» от 26.02.2019 на телеканале СТБ!

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