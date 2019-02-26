Группа Lake Malawi представит Чехию на Евровидении-2019 с песней «Friend Of A Friend». Напоминаем, что во время второго полуфинала украинского Нацотбора коллектив выступил и для украинского зрителя. О чем песня конкурсанта из Чехии и как Lake Malawi выбороли право представлять свою страну на Евровидении? Подробнее – в материале.

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Lake Malawi выбороли право представлять Чехию на Евровидении-2019 благодаря победе на Национальном конкурсе. Группу поддержали зрители и члены международного жюри. 16 февраля музыканты выступили на украинском Национальном отборе, став настоящей изюминкой прямого эфира.

Lake Malawi – «Friend Of A Friend»



Конкурсная песня Lake Malawi «Friend Of A Friend» о детской любви, которая вернулась из прошлого: «Сейчас она просто соседка, и между героями песни больше нет никаких чувств», – сообщают участники группы.

Букмекерские конторы ставят Lake Malawi на 25 место. Как известно, на международном конкурсе выступят 42 страны. Поэтому пока эти показатели сомнительны, ведь не все участники конкурса уже известны.

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Напоминаем, что Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

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