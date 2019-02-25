Сериал «Крепостная» — история о борьбе за право на любовь юной Катерины Вербицкой. Девушку воспитали, как барышню благородных кровей, но для всего мира Катя — чужая собственность. После премьеры костюмированной мелодрамы редакция STB.UA хочет проверить, насколько хорошо вы помните сюжет первых серий масштабного сериала.

Тест определит, насколько хорошо вы знаете сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

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