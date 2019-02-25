В костюмированной мелодраме «Крепостная» появится народный артист Украины Сергей Озиряный. Известного актера зрители увидят в образе богатого помещика и любящего отца уже 25 февраля на телеканале СТБ. Кого сыграет актер в сериале «Крепостная»? Биографию и о творчестве Сергея Озиряного читайте в материале.

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Дата рождения: 29 марта 1956 г.

Деятельность: актер театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Сергей Озиряный родился в городе Киеве в семье служащих. Окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, класс народной артистки Украины Валентины Зимней.

Начало творческого пути. После окончания учебы Сергей Озиряный начал работать в труппе Киевского театра юного зрителя. Здесь он проработал 18 лет, создав непревзойденные образы героев.

С 1995 года актер выступает в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки.

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Награды. Мужчина заслужил постоянную любовь публики. И в 2004 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины Сергею Озиряному присвоили звание народного артиста Украины.

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Сериал «Крепостная». По сюжету костюмированной мелодрамы Сергей Озиряный перевоплотится в богатого помещика Александра Дорошенко. Его персонаж уже 15 лет как вдовец. Он прекрасный отец двух детей — Натали и Николая. Также Александр лучший друг жестокого Петра Червинского. Они с удовольствием проводят время вместе, потому что очень подходят друг другу по характеру.

Известные роли Сергея Озиряного:

1989 — «Трудно быть богом» — Дон Пифа

1993 — «Европейский конвой» — управляющий

2006 — «Опер Крюк» — медэксперт

2007 — «Отчим» — Евгений

2012 — «Белая гвардия» — поп

2012 — «Последняя роль Риты» — адвокат

2012 — «Синдром дракона» — архиепископ

2013 — «Ловушка» — Анатолий

2017 — «Что делает твоя жена?» — Константин Федосеевич

2019 — «Крепостная» — Александр Дорошенко

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