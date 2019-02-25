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Поклонники Олега Винника заинтригованы анонсом нового клипа «Роксолана»

25.02.2019

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник на День всех влюбленных презентовал композицию «Роксолана». На драматический трек уже снят клип, который певец презентует через считаные дни. Видео несет социальный характер, повествуя истории девушек-Роксолан об их жизни за границей. А сегодня певец опубликовал официальный тизер, чем невероятно заинтриговал поклонников. Читайте далее. 

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Олег Винник Роксолана

До премьеры клипа Олега Винника на драматическую песню «Роксолана» остаются считаные дни. В своих соцсетях певец вовсю делится анонсами новой видеоработы.

В опубликованных роликах на страницах музыканта в Instagram и Facebook можно увидеть эксклюзивные кадры с бэкстейджа съемок, в которых приняли участие известные актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева. А сегодня на YouTube-канале исполнителя появился официальный тизер, после чего поклонники Винника сделали выводы, что будущий клип артиста больше напоминает фильм. Фолловеры не скрывают, что очень ждут премьеру.

«Мы в напряженном ожидании, похоже, вместо клипа увидим фильм, наполненный чувствами и эмоциями», «С такими женщинами, как Ада Роговцева и Ольга Сумская, клип выглядит, как настоящий фильм, это СИЛЬНО!»,  «Уверена, клип на песню «Роксолана» будет прорывом!»,  «Ждем. Лучший с Лучшими», «Просмотрела видео, почему-то аж до мурашек. Чувствую, клип будет со слезами», — комментируют подписчики.

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Напомним, релиз клипа «Роксолана» состоится 28 февраля на телеканале М1 и официальном YouTube-канале артиста. 

Смотрите тизер песни Олега Винника «Роксолана» прямо сейчас!

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