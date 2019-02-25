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Ольга Сумская о сериале «Крепостная»: Это счастье, когда ты можешь окунуться в водоворот событий 19 века

25.02.2019

25 февраля 2019 телеканал СТБ представляет историческую драму «Крепостная». Ольга Сумская рассказала, как относится к таким картинам и к своей героине. Актриса откровенно призналась, что уже давно мечтала сыграть такого персонажа.

ольга сумская

Оказалось, что София Косач (героиня Ольги Сумской в ​​сериале «Крепостная») не только импонирует актрисе, но и является ее давней мечтой:

«Давно мечтала о такой драматической роли. В последнее время продюсеры и режиссеры в основном предлагали играть стерв, злых свекровей. А здесь наконец — тоже мама, тоже бабушка, но такая добропорядочная, благородная, изысканная дама, которая переживает невероятные драматические коллизии».

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По словам Ольги Сумской, для актера играть историческую роль — это подарок. Ведь можно окунуться в другое время, ощутить на себе все краски 19 века и наконец осуществить профессиональную мечту:

«Эпоха, исторический материал — это всегда подарок для актера. Это мечта, которая наконец осуществилась. Я давно где-то в душе держала эту мечту: когда, когда уже будет исторический материал, историческая роль в хорошем сериале?.. И вот, наконец, пришло.

Действительно, это счастье, когда ты можешь окунуться в водоворот событий 19 века. Ты сразу окрыляешься и погружаешься в те века».

Смотрите сериал «Крепостная» уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ!

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