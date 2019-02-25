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«Крепостная»: фотоподборка 2 серии

25.02.2019

Во 2 серии «Крепостной» главная героиня Катерина Вербицкая знакомится с высшим обществом Нежина. С приездом Григория Червинского жизнь крепостной превращается в ад. Сумеет ли она противостоять ему? Возможно, у Кати появится таинственный спаситель? Смотрите кадры 2 серии масштабного сериала «Крепостная».

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В родительский дом возвращается Григорий Червинский. Барин хочет поправить здоровье после ранения, а самое главное — заставить раскошелиться папеньку.

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Тем временем Яков, злой управляющий поместьем Червинских, выпорол за непослушание коваля Назара.

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И вот в Нежин также с войны возвращается дворянин Алексей Косач. Вдова Софья Косач, мама молодого барина, с радостью встречала своего любимого сына. Наконец-то в семью вернулся мужчина, и теперь Косачи смогут отдать долги.

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Богатая купчиха Лидия Шефер решила устроить бал, чтобы увидеть своих знакомых. Особенно давнюю любовь — Лешу Косача.

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Узнав про бал, Натали Дорошенко пригласила крепостную Катю помочь подготовиться к торжеству.

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Крепостная Катерина, возвращаясь домой, попадает в грозу возле старой мельницы. Ее повозка грузнет в грязи. Катя не знает, что делать. И вдруг появляется таинственный незнакомец… Кто же это мог быть?

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Смотрите продолжение костюмированной мелодрамы «Крепостная» уже завтра, 26 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ!
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