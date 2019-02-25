Вот и состоялась долгожданная премьера сериала «Крепостная»! В основе костюмированной мелодрамы — история крепостной Катерины Вербицкой, которая росла в дворянском доме, как барышня благородных кровей. Предлагаем вам посмотреть самые красивые кадры 1 серии масштабной картины «Крепостная».

18-летняя Катерина Вербицкая красива, умна и скромна. Волей своей крестной матери девушка воспитана, как настоящая барышня. Но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского.





Крепостной не повезло оказаться между двумя мирами. Хоть Катя и знает иностранные языки, играет на фортепиано и рисует, она понимает: все это никак не облегчит судьбу того, кто рожден в неволе.



Жизнь крестной Анны Львовны счастливой тоже не назовешь. Ее муж Петр Червинский даже не пытается скрыть свое непомерное увлечение смазливыми девчонками.

Нахальный мужчина позволяет себе насиловать крепостную Василинку просто у себя в кабинете.





В поместье Червинских работает незаменимая прислуга Павлина. Женщина хоть и вольная, но вкус настоящей свободы никогда не знала. Павлина любит крепостную Катю и всеми силами бережет ее от злых глаз.





Петр Червинский – успешный бизнесмен, владелец нескольких сотен крепостных душ. Однажды Петр со своим другом Александром Дорошенко отправляются на аукцион по продаже невольников.



Червинский покупает в свое поместье коваля Назара, а Александр – специально для своей дочери Натали приобретает крепостную Орысю.



Коваль Назар, увидев Катю, понимает, что красивее девушки в жизни никогда не видел. Деревенский парень с первого взгляда влюбляется в очаровательную Катерину. Сможет ли завоевать Назар сердце крепостной?

Но этому, кажется, не очень рада дворовая Червинских – Галя.

В сериале появляется нежная и очень добрая Натали Дорошенко. Девушка ценит крепостных и проявляет к ним доброту.



Знакомство с Катериной Вербицкой остается в памяти у Натали навсегда. Девушки находят общий язык сразу, понимая, что они – родственные души.

В это время семья Червинских все ждет сына Григория, который ушел на Крымскую войну. И вот уже два месяца нет и весточки от него, хотя война закончилась. Как же молилась Катя за возвращение сына своей крестной!

Если бы только знала крепостная, что с появлением Григория ее жизнь превратится в сущий ад.





После своего возвращения сын Червинских пытается изнасиловать бедную Катю. Спаслась ли Катерина от рук подлеца? Узнайте в 1 серии мелодрамы «Крепостная».





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