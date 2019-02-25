Актер сериала «За витриной» и «Зоя» сегодня отмечает свой 34-й день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет Андрея Фединчика с праздником. От всей души желаем любви, гармонии и много радостных моментов. Об актерской деятельности, съемках в сериале «За витриной» и о многом другом читайте в интервью с актером.

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Андрей Фединчик рассказал для STB.UA, что при поступлении в университет у него не было сомнений. Он выбрал театральный вуз, потому что о другой профессии даже и не думал. Актера поддержали родители, в особенности его мама (родители Андрея оба педагоги, мама – филолог, папа – физик-математик).

Хотелось бы узнать о том, как вы решили стать актером?

Еще в детстве я ходил в театральный кружок, был капитаном команды КВН. С самого детства меня также привлекали утренники в садике. В школе – спектакли и постановки. В театральной студии «Чудаки», кажется, я был всю жизнь. Мы ездили на гастроли и за рубеж.

Поговорим о вашем персонаже в сериале «За витриной». Как вы считаете, правильно ли поступил Владимир, сделав предложение Виктории за спиной у лучшего друга?

Не за спиной! Он спросил прямо у своего друга, какие у него планы на Викторию. На что услышал ответ: «Я не знаю, не уверен». Поэтому Владимир и начал действовать. Все было честно и открыто. Он видел, что его друг не любит эту женщину, поэтому начал действовать.

Мужская дружба может пережить такое?

Дружба сможет пережить этот момент, только если один из друзей по-настоящему влюблен, если есть настоящая любовь только с одной стороны. В этом проекте по сюжету чувства были только с моей стороны, Ветров не любил эту женщину.

Что вообще в вашем понимании мужская дружба?

Мужская дружба – это необходимость быть просто рядом друг с другом, по-мужски, дело даже просто в общении. Говорят еще, что дружба – это поступки. Нет, ты просто хочешь видеться с человеком, смеяться вместе, переживать какие-то тяжелые моменты вместе.

Расскажите о своем персонаже в сериале «За витриной».

Володя – честный и искренний парень, который, несмотря на свои достижения и успехи, не потерял себя. Он верен своим идеалам, своей честности. Такой себе надежный и настоящий мужик. А это редко встречается среди богатой молодежи, наверное.

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Похожи ли вы на своего персонажа в жизни?

Не похож, я не такой богатый (смеется. – Прим. ред.). Но в каких-то моментах, например, что касается честности, его позиции в жизни, отношения к своей женщине, – в этом мы похожи.

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