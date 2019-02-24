Гороскоп на 25 февраля 2019 года расскажет, что вам стоит ждать от этого понедельника. А если вас интересует как пойдут ваши дела с деньгами в этом году, читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. В материале подробнее.

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Овен

В личной жизни новый, лучший период. Устройте романтический вечер со своей половинкой и возможно, вы даже получите предложение выйти замуж.

Телец

Сегодня вы найдете работу или получите долгожданную премию.

Близнецы

Занимайтесь сегодня своим образованием, читайте книги, посещайте курсы. Это поможет в будущем заработать крупную сумму.

Рак

У Раков перемены в работе. Вашим отношениям с коллегами можно только позавидовать, а также вас ждут приятные бонусы.

Лев

У вас очень хорошая поддержка в коллективе, цените ее и не забывайте благодарить в ответ. Это поможет в будущем выйти на новый уровень.

Дева

Ваше хобби уже достигло очень хороших результатов. Может быть стоит начать брать за это деньги?

Весы

По работе явные улучшения. Вас заметят и предложат вам хорошую сделку. Согласитесь?

Скорпион

Ваша личная жизнь выйдет на новый уровень в этот день. Обязательно устройте приятный вечер только для двоих.

Стрелец

Займитесь сегодня домом. Избавьтесь от старого хлама, который давно пора выбросить, обновите атмосферу в доме и если есть возможность, купите новую мебель.

Козерог

Рисуйте свои мысли и визуализируйте желания в этот день. Если есть возможность – сделайте карту желаний, все загаданное обязательно сбудется!

Водолей

Отличный день, чтобы решить все проблемы с недвижимостью. Также день хорошо подходит для переезда.

Рыбы

В этот день вы можете познакомится с новыми людьми, которые в последствии станут вам хорошими друзьями. Также знакомые выручат вас финансово.

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