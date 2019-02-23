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KAZKA: Не цепляйтесь к моему вокалу

23.02.2019

Несмотря на то, что после выступления группы KAZKA во втором полуфинале их раскритиковали члены жюри, участники не потеряли свой боевой настрой. Музыкантов переполняет чувство благодарности за поддержку зрителей, а комментарии судей звезды считают объективными.  Подробнее о выступлении финалистов Нацотбора на Евровидение-2019 читайте в материале. 

Больше по теме: KAZKA: К сожалению, мы не всегда можем справиться с волнением, но работаем над этим

KAZKA

Звезды считают все комментарии, что были сказаны в их сторону 16 февраля, объективными: «Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть, над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество каждую нашу ошибку будет рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучше».

Несмотря на большое количество негативных комментариев в сети, участники смогли взять себя в руки и выступить с новыми силами. После выступления Александра заявила, что ей уже необходима сцена побольше. Она посоветовала никому не цепляться к вокалу, а заглянуть в ее душу. Она верит, что у них есть своя аудитория, которая поддержит.

А вот Джамала отметила: «Я вижу, как вы выросли. Но я не уверенна в твоем вокале. На Евровидении будет более 30-ти репетиций, где тебя будут оценивать эксперты. Не знаю, как с таким тембром можно не владеть своим голосом».

Евгений Филатов не понял, почему на группу обрушилось такое количество негативных комментариев и призвал всех ценить труд артиста.

«Есть опасения, что ваше волнение может выйти боком. Этот тембр не для конкурсной песни. Но вы отлично справляетесь со своими песнями и репертуаром», — высказал мнение член жюри.

А вот Андрей Данилко сказал, что не рассматривает песню «под микроскопом». Для него важно, что в целом номер можно представить от Украины.

«Это очень сложно, а вам сложнее всех. За успех надо платить», — добавил мужчина.

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