Несмотря на то, что после выступления группы KAZKA во втором полуфинале их раскритиковали члены жюри, участники не потеряли свой боевой настрой. Музыкантов переполняет чувство благодарности за поддержку зрителей, а комментарии судей звезды считают объективными. Подробнее о выступлении финалистов Нацотбора на Евровидение-2019 читайте в материале.

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Звезды считают все комментарии, что были сказаны в их сторону 16 февраля, объективными: «Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть, над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество каждую нашу ошибку будет рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучше».

Несмотря на большое количество негативных комментариев в сети, участники смогли взять себя в руки и выступить с новыми силами. После выступления Александра заявила, что ей уже необходима сцена побольше. Она посоветовала никому не цепляться к вокалу, а заглянуть в ее душу. Она верит, что у них есть своя аудитория, которая поддержит.

А вот Джамала отметила: «Я вижу, как вы выросли. Но я не уверенна в твоем вокале. На Евровидении будет более 30-ти репетиций, где тебя будут оценивать эксперты. Не знаю, как с таким тембром можно не владеть своим голосом».

Евгений Филатов не понял, почему на группу обрушилось такое количество негативных комментариев и призвал всех ценить труд артиста.

«Есть опасения, что ваше волнение может выйти боком. Этот тембр не для конкурсной песни. Но вы отлично справляетесь со своими песнями и репертуаром», — высказал мнение член жюри.

А вот Андрей Данилко сказал, что не рассматривает песню «под микроскопом». Для него важно, что в целом номер можно представить от Украины.

«Это очень сложно, а вам сложнее всех. За успех надо платить», — добавил мужчина.

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