Сегодня, 23 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения «Телепортал».

Больше по теме: Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 23.02.2019 (финал)

Авторизоваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей. Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!

В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют через « Телепортал » будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира. Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз.

Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2019»!

Больше по теме: Как голосовать за финалистов Нацотбора на Евровидение-2019

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ