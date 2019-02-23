Гороскоп на 24 февраля 2019 года расскажет, что вам желательно сделать в последнее воскресенье зимы. А чтобы знать, как распорядиться своими финансами, читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. В материале подробнее.

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Овен

Посещайте сегодня крупные мероприятия и праздники. У вас не будет желания туда идти, но вас ждут полезные знакомства.

Телец

Отправляйтесь сегодня с любимым человеком в поездку или ждите его приезда к вам. Это пойдет на пользу вашим отношениям.

Близнецы

У вас явный интерес к кому-то из другого города. Это может вывлится во что-то серьезное.

Рак

Принимайте сегодня участие в шоу или соревнованиях, у вас есть все шансы на победу!

Лев

Сходите сегодня на концерт или просто интересное мероприятие, там вас ждет успех и признание.

Дева

Хороший день, чтобы прорекламировать себя или свою работу. Не молчите о своих достижениях!

Весы

Сегодня вас будет трудно вытащить из дома, вы заняты хлопотами и не хотите, чтобы вас беспокоили.

Скорпион

Вы можете неожиданно для себя влюбится. Вам в этот день обязательно признаются в чувствах, не бойтесь ответить взаимностью.

Стрелец

Возможно, сегодня вам захочется посетить место, связанное с детством. Позвольте себе это сделать.

Козерог

День, богатый на новости. Вам сегодня будут много писать и звонить.

Водолей

Ваш любимый человек сделает вам сегодня подарок или поможет финансово.

Рыбы

Рыбы сегодня ищут себя в новом амплуа. Обновите гардероб или восстановите тренировки в спортзале.

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