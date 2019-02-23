Кавер-бэнд Freedom jazz настроен исключительно на победу в Нацотборе на Евровидение-2019. Джазетки с нетерпением ждут финала Нацотбора! Уже совсем скоро мы увидим выступление этих невероятно талантливых красоток с песней «Cupidon». А пока наслаждаемся лучшими композициями от Freedom jazz.

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Freedom-jazz – «Обійми»



Freedom-jazz – «Bye-Bye, Mr. Liar»



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Freedom-jazz – «Cupidon»



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