Freedom jazz: топ-3 лучших песен украинского кавер-бэнда
23.02.2019
Кавер-бэнд Freedom jazz настроен исключительно на победу в Нацотборе на Евровидение-2019. Джазетки с нетерпением ждут финала Нацотбора! Уже совсем скоро мы увидим выступление этих невероятно талантливых красоток с песней «Cupidon». А пока наслаждаемся лучшими композициями от Freedom jazz.
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Freedom-jazz – «Обійми»
Freedom-jazz – «Bye-Bye, Mr. Liar»
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Freedom-jazz – «Cupidon»